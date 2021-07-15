شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم المسئولين فى مبادرة حياة كريمة خلال احتفالية المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من التنفيذيين في مبادرة حياة كريمة، حيث أهدى الرئيس السيسى خلال الاحتفالية، درع تكريم لعدد من المسئولين من المبادرة في عدد من المحافظات، بينهم جبريل فتيح عاهد جبلى، ومحمد رأفت عبد العزيز، وعبد الوهاب جبر محمد الحضرى، ومحمد عبد السلام حسن، وريمون صفوت شفيق موسى، وعبير عبد الرحمن مشرف ماضى، ونيفين النحاس حسن حسان، ومجدى رياض عبد الغفار، وأحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة، زين على محمد سلامة، ومحمد على جبر، غادة خديوى سيد، وطارق أحمد على خليل، وتكريم خاص للمرحوم محمد حسن عضو البرنامج الرئاسى للتأهيل الرئاسي، والذى توفى بفيروس كورونا.

وعرضت الاحتفالية سيرة ذاتية مختصرة لكل المكرمين من مبادرة حياة كريمة، وأبرز إسهاماتهم في مبادرة حياة كريمة، وأسباب تكريمهم.

وتأتي احتفالية المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.