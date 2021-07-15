6 سيارات إطفاء تخمد حريقا في سوبر ماركت بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا شبَّ بسوبر ماركت بمنطقة الطالبية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المحال التجارية بشارع عبد العزيز المتفرع من المساكن.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء علاء السعيد والمقدم هيثم فؤاد.

وتبين نشوب الحريق في "تندة" خاصة بسوبر ماركت "الحرمين" على مساحة 75 مترا، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.