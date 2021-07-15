شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة أسرة عز الرجال بدمنهور نموذجا.. احتفالية حياة كريمة تعرض إنجازات المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت احتفالية مبادرة حياة كريمة، إنجازات المبادرة في عدد من قرى مصر، والمساعدات التي قدمتها للأسر المصرية في قرى الريف المصرى، وبينهم أسرة عز الرجال في دمنهور، وأسرة أم محمد في بنى سويف.

وعرضت الاحتفالية تصريحات من هذه لتوضيح معاناتهم وكيف ساعدتهم المبادرة فى حل مشكلاتهم.



وتأتي الاحتفالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

ويشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.