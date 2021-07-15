شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الجمهورية الجديدة.. حلم بروح "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يلتقى مجموعة من رجال الأعمال المشاركين فى مبادرة «حياة كريمة».. ويؤكد: تطوير القرى أضخم مشروع تنموى متكامل فى تاريخ مصر الحديث.. المبادرة تمثل نقلة نوعية كبيرة لمصر وتفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية.. المشروع تم الإعلان عنه فى يناير 2019.. والمبادرة ذراع الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وتنفذ برنامجا متكاملا للتنمية.

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