شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الأحد القادم.. شروط وكيفية التقديم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

الخليج 365 يوضح خلال السطور التالية شروط وكيفية التقديم:



1- أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا على الرابط التالي http://emis.gov.eg

2- يتم تسجيل استمارة التقدم عند فتح باب التقدم إلكترونيًا بداية من يوم (الأحد) الموافق 2021/7/18 وحتى يوم (الأحد) الموافق 2021/8/1 ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

3- على المتقدم أن يكون حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

- أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

- ثانياً: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).



4- سيقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار



5- يتم تقديم الطلب للإدارات التعليمية مع المستندات الآتية:

- عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد

- وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد

6- تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها الي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.

7- سيتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 2021/8/15 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021/8/18 .

8- سيتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.