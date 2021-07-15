شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الرئيس السيسى.. أعلام مصر تكسو استاد القاهرة بالمؤتمر الأول لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل المشاركون بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الكاميرات، لقطات من المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر فى اللقطات فرحة المصريين وأعلام مصر وهي تزين المؤتمر.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في ستاد القاهرة الدولي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.



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