شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ للدكتور حسام الملاحى لتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، بالتهنئة للدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، ومساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، لصدور القرار الجمهوري رقم 285 لسنة 2021 بتعيينع عضوًا بمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ويأتى تعيين الدكتور حسام الملاحى خلفا للدكتور احمد عبد العزيز محمد لوفاته.

ويعد الدكتور حسام الملاحي أبرز أهم الأسماء التي ساهمت في نجاح المجالات المختلفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وله تاريخ مشرف من الانجازات والنجاحات في وظائف عديدة ومنها

رئيس مكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بجامعة النهضة مارس 2020 وحتي الآن ورئيس جامعة النهضة أبريل 2018 وحتي الآن.