حريق عقار الطالبية.. مدير أمن الجيزة لم يغادر حتى السيطرة على الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أنقذت العناية الإلهية منطقة ميدان الساعة بالطالبية من كارثة محققة بعد اشتعال النيران فى عقار مكون من ١١ طابقا به العديد من المحلاث اومعارض السجاد، حيت نجحت الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على الحريق بعد ٣ ساعات متواصلة من مكافحة النيران.

واستمرت قيادات أمن الجيزة فى موقع الحادث وعلى رأسهم اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة حتى تم السيطرة على الموقف ولم يغادر مكان الحريق حتى اطمأن على أرواح سكان العقار الذين احتجزتهم النيران داخل العقار وقام رجال الحماية المدنية بانقاذهم

كان حريق قد اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعقار بميدان الساعة بالطالبية بالطابق الأرضي الذى يضم محل لعب أطفال ومحل أدوات تجميل، وسوبر ماركت، ومحل للحقائب، حيث دمرت ألسنة اللهب جميعها، وامتدت إلى الطابق العلوى الذى يضم معارض للسجاد والموكيت وطالتها ألسنة اللهب.

يذكر أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات سوى بعض الاختناقات نتيجة أدخنة الحريق أما الخسائر المادية فتقدر بالملايين.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وعقب تفاقم النيران وامتداها لباقي المحلات المجاورة دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات أخرى للمساعدة في محاصرة النيران حتى تمت عمليات الإخماد.