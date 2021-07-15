وزيرة الثقافة تطلق اسم الناقدة نهاد صليحة على المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة قرار مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، بإطلاق اسم الكاتبة والناقدة الكبيرة الدكتورة نهاد صليحة على المسرح المكشوف والذي تم بناءه مؤخرا بأكاديمية الفنون.

وقالت عبدالدايم: إن القوى الناعمة تظل أحد الأوجه المشرقة للحضارة العريقة، ويبقى رموزها علامات تضئ درب الأجيال المتعاقبة ونماذج مشرقة تجمل صفحات تاريخ الإبداع.

وأضافت: إن إطلاق اسم الدكتورة نهاد صليحة على المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون يأتي في إطار خطط تخليد أسماء العظماء ويعد عرفانا من الوطن بجهود أبناءه المبدعين وترسيخاً لقيمة الوفاء نحوهم.

يذكر أن المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون تبلغ مساحته ١٥٠٠ متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترا وعمق 14 مترا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع لـ 160 مقعدا ثابتة بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافي وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن والغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور وصالة التمثيل مما يسمح بتلبية احتياجات الفنانين في أشكال وأساليب المسرح المختلفة ويساعد الفنان على تغير شكل المسرح والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد ومن الممكن أن يتحول المسرح إلى أشكال من الفضاءت غير التقليدية مثل profile theater.

' thrust stage ' courtyard stage ' end of stage and proscenium theatre وغيرها ويساهم في تلبية الرغبات الفنية والتعليمية.

كما يضم قاعة لكبار الزوار وصالة انتظار للجمهور، وغرف إدارية وغرف الفنيين وثلاث غرف للممثلين وصالات للبروفات ومخزن للأجهزة ويتم حاليا تزويده بأحدث تقنيات وتكنولوجيا الصوت والإضاءة وعمل مصدات للهواء مما يساعد في تعدد استخداماته في جميع العروض الفنية الخاصة بالمعاهد الفنية بأكاديمية الفنون، وتم مراعاة أهمية البنية التحتية للمسرح وإنشاء مصارف للأمطار، ومواتير رفع وطرد المياة الجوفية، كل شئ مصمم في هذا المسرح على أساس الخبرات الأكاديمية المدروسة والتطبيق بشكل علمى سليم.

وقد بلغت تكلفة المسرح حتى الآن 7 ملايين جنيه في المرحلة الأولى وهناك مرحلة ثانية من التجهيزات الفنية للمسرح وفرش غرف الفنانين وشراء أجهزة حديثة ذات تقنية عالية.