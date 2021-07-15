شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الكيمياء لغات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى المواد التي يخضع طلاب الثانوية العالمة لامتحانها كل يوم، ويستعد طلاب القسم العلمي لامتحان مادة الكيمياء بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، ولأن الكيمياء من أكثر المواد المهمة التي يتم مذاكرتها جيدًا على مدار العام، يحرص الطلاب خلال الأيام القليلة التي تسبق امتحانها على مراجعة كافة المعلومات الموجودة بها جيدًا، والتدرب على نظام الامتحانات الجديد، وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الكيمياء لغات بالفيديو.