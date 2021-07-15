شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس "الاستئناف" وأمين جودة التعليم لتهنئته بمنصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الخميس، في مكتبه بالهيئة بالمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف والدكتور أحمد عبد الشكور المحمدي الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء وذلك لتهنئته بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية يتولي رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وحضر اللقاء كل من المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس ادارة نادى مستشاري قضايا الدولة العام، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفني، المستشار رأفت شريف الأمين العام، المستشار يسرى مدني الأمين العام المساعد

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتعيين المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفا للمستشار أبو بكر الصديق عامر الذي بلغ سن المعاش.

المستشار حسين مصطفى حصل على ليسانس الحقوق سنة 1973 من جامعة القاهرة عُين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 الصادر في 1974، وتدرج فى الوظائف القضائية بها إلى أن رُقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991 ثم رُقى إلى درجة وكيل بالهيئة، ثم رُقى إلى درجة نائب رئيس الهيئة.

وأصبح محكماً معتمدًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، وعضوًا بمجمع المحكمين الملكيين بلندن – فرع القاهرة.

وحصل على شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه قد شارك فى فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربي بين الحاضر والمستقبل المنعقد فى قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية 1999.

كما حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة "Konrad - Adenauer" فى القاهرة عام 1990 ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.



المستشار حسين مصطفى والمستشار سامح عبد الحكم



جانب من اللقاء