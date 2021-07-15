شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول وثانى وثالث أيام العيد بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

"التعليم" تعلن فتح باب القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الأحد

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول وثانى وثالث أيام العيد بكامل طاقتها

آلاف المشروعات لملايين المصريين فى قرى الريف ضمن حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

الإفتاء: ذبح الأضاحى وإلقاء مخلفاتها بالطريق العام حرام شرعا.. فيديو

ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

بالأسماء.. 33 حالة غش وتصوير أسئلة بامتحانات الجغرافيا للثانوية العامة

الصحة: ارتفاع نسبة التعافى من كورونا لــ 77.8% بمستشفيات العزل

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 250 ألف زائر ومشارك بمعرض الكتاب حتى اليوم

"حياة كريمة" توفر 358 ألف فرصة عمل لأبناء القرى الأكثر احتياجًا حتى الآن

التعليم تضبط 25 حالة غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة اليوم

تعرف على مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى

انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة نتيجة كسر مفاجئ

وزير التنمية المحلية يبحث مع اتحاد البلدية الهولندية تدريب العاملين بالمحليات