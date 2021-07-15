شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: توزيع المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة مطلع يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلن عن حرص الرئيس السيسى على سرعة الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التى تقع بالقرب من قرية الوفاق، وتقام على مساحة 1.5 كيلو متر، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية، 400 بيت بدوى دور واحد على مساحة 200 متر لكل بيت 140 مترا للمبانى و60 مترا فضاء علاوة على منطقة خدمات مركزية عبارة عن: مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافى، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجارى، مجمع مدارس، وخدمات أخرى متنوعة، إلى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة.

وبشر المحافظ، أهالى رفح بأنه تم الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة بإجمالى 1344 وحدة سكنية، مجاورة سكنية تضم 200 بيت بدوى ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم، منوها إلى أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من إقامة رفح الجديدة وتسليمها إلى المستفيدين، معلنا أنه سيتم دعم الأنشطة الخاصة بأهالى رفح، وفى مقدمتها: الزراعة وباقى الأنشطة التى تتميز بها، علاوة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم.

وأعلن المحافظ عن وجود 11 تجمعًا تنمويًا فى منطقة وسط سيناء منها : 5 تجمعات فى مركز الحسنة بمناطق : أم فروث بالمغارة ، الكيلو 61 ببغداد ، الدفيدف ، النوافعة بالمغفر ، وخشم القاد، الى جانب 6 تجمعات فى نخل بمناطق : طويل الحامض ، الخفجة ، النثيلة 1 ، النثيلة 2 ، أبو رصاصة بصدر الحيطان ، وطيبة بالتمد، مشيرا إلى أن كل مواطن سيحصل على بيت بدوى متسع لأنشطته المختلفة ومساحة 5 أفدنة من الأراضى الزراعية لزراعتها بمختلف أنواع المحاصيل ، ويتوافر فى كل تجمع مرافق الخدمات اللازمة من : ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسى ، ساحة رياضية ، وحدة صحية وأخرى اجتماعية ، مرافق خدمية متنوعة ، وأنشطة ومشروعات إنتاجية، مشيرا الى تخصيص 50 % من التجمعات التنموية لأبناء سيناء، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 10 % للمشايخ .

واستعرض المحافظ، عمليات صرف التعويضات لأهالى رفح حيث طمأن الأهالى بانتظام آلية الصرف للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب سواء للأراضى الزراعية أو للمبانى بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة ، وأنه جار الإعداد لصرف التعويضات المقررة لأهالى منطقتى دوران التنك وأبو شنار، مطالبا المواطنين بسرعة تقديم المستندات لمجلس مدينة رفح.

وأشار إلى تخصيص عدد 5 أماكن في مدرسة التمريض لأبناء الشهداء من أهالى رفح، كما لفت إلى التنسيق مع كلية الطب بجامعة قناة السويس لإعفاء أهالى رفح من أية رسوم خاصة بالعلاج في المستشفى الجامعى بالإسماعيلية.