شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الكيمياء "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب القسم العلمي لامتحان مادة الكيمياء بعد غد السبت الموافق 17 من شهر يوليو، وفي ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يشعر البعض منهم بالقلق والتوتر، الأمر الذي يدفعهم لمراجعة كافة المعلومات التي تم مذاكرتها طوال العام، وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الكيمياء بالفيديو.