شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي بعيد الأضحى: "اسأل الله أن يوفقك لخير البلاد والعباد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله (عز وجل) أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، المستشار حسين مصطفى فتحي لتهنئته بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة ، متمنيًا له التوفيق في المهام العظيمة في خدمة الوطن.

وأكد وزير الأوقاف، أنه يقدر جهود هيئة قضايا الدولة في خدمة الوطن بصفة عامة، والحفاظ على مال الوقف بصفة خاصة، فيما أهدى رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.