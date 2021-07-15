مستند| بلاغ وزيرة الصحة ضد نقيب الأطباء ضمن مستندات دعوى فرض الحراسة على النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على خطاب صادر من وزارة الصحة إلى الدائرة 13 مستأنف مستعجل القاهرة يحوي صورة رسمية من بلاغها في 8 فبراير 2020 ضد نقيب الأطباء لمنعه الأطباء من استلام العمل في مستشفيات عزل كورونا والمداومة على مهاجمة قرارات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

الوزارة أرسلت الخطاب بناء على تصريح من المحكمة لمقيم الدعوى المحامي والصيدلي هاني سامح بالحصول على صورة رسمية من الخطاب في الدعوى رقم 389 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وقالت وزيرة الصحة في بلاغها إن المُشرع ناط في القانون رقم 45 لسنة 1969 بقيام نقابة الأطباء بتجنيد طاقات الشباب الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب المصري، بحيث تصبح الرعاية الصحية مكفولة لكل مواطن.

وأضافت أن نقابة الأطباء ضربت عرض الحائط بالأهداف التي أنشئت لأجلها، واتخذت العداء والتحدي سبيلًا لكل عمل تنهض به السلطات الصحية وافتعلت الأزمات واختلاق المشاكل بقصد إعاقة عمل القطاع الصحي، إلى جانب محاربة أي قرار أو إجراء تتخذه السلطات حتى لو أدى إلى تزييف الحقائق والنيل من القيادات الصحية.

وعددت وزارة الصحة ما قامت به نقابة الأطباء، أولها منعها الأطباء من التسجيل في برنامج "تكليف الأطباء الجديد" ما دفع نصف دفعة سبتمبر 2019 إلى الامتناع عن التسجيل ببرنامج الزمالة، ما تسبب في نقص شديد في عدد الأطباء.

كما اتهمت وزارة الصحة، النقابة بتضخيم حادث وفاة عدد من الأطباء في حادث طريق خلال مسيرتهم من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية في مايو الماضي، وتحريض الأطباء على وزارة الصحة أثناء الاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا، بأن أعلن أمين عام نقابة الأطباء أن وزارة الصحة خدعتهم بالإعلان عن تدريب وفرص عمل مجزية في مطرح ثم فاجأتهم بوضعهم في مستشفى استقبال المصريين العائدين من الصين خلال أزمة كورونا، ما دفع الأطباء للانسحاب من مستشفى الحجر الصحي قبل وصول العائدين بنحو 12 ساعة، بحسب البلاغ.

وطالبت وزارة الصحة في ختام بلاغها النائب العام بالتحقيق في الوقائع التي أوردتها واتخاذ ما يلزم.

يذكر أن أن الدائرة 13 مستأنف مستعجل القاهرة أجلت دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 16 سبتمبر المقبل، للاطلاع.