تبدأ خلال ساعات.. خريطة انقطاعات المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يبدأ في تمام الساعة 10 مساء اليوم الخميس، قطع المياه عن نحو 15 منطقة كبرى داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بحسب إعلان شركات المياه في المحافظتين.

وينشر "الخليج 365" خريطة انقطاعات المياه في كلتا المحافظتين على النحو التالي:

7 ساعات في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن الضباط - امتداد الضباط - مساكن الصعيد ج والوادي - مساكن الجيزة التجاري - النيل- مساكن الإسكان الاجتماعي أملاك 8- مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات- موقف الأقاليم الجديد- مستشفى السلام العام- منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين- قسم شرطة السلام أول وملحقاته).

وأضافت الشركة في بيان، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 15-07-2021، وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي الجمعة الموافق 16-07-2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.

وناشدت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

8 ساعات في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد) لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح غد الجمعة الموافق 16 / 7 /2021 .

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغييره ضمن أعمال تطوير شارع النيل السياحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​