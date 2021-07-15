شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة: الكويت تقف بجانب مصر فى مواجهة كافة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم على وقوف الكويت قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً بجانب الشقيقة مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها، مضيفاً «مصر هي القلب النابض للعالم العربى، ومتى ما تعافت تعافى العالم العربي بأجمعه»، وفق صحيفة القبس الكويتية.

وذكر الغانم، اليوم الخميس، أنه التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ونقل له رسالة من أمير البلاد و نائب الأمير ولي العهد، تجسد عمق وخصوصية العلاقة التاريخية بين البلدين، وتؤكد على استمرارها ودعم الكويت لمصر بكافة المجالات والقضايا.

وتابع الرئيس الغانم: «أشكر الإخوة فى مصر، وأوكد على عمق العلاقة الخاصة، ونشكرهم على الاعتناء بكل الكويتيين الموجودين في مصر، سواء طلبة أو غيرهم»، مضيفاً: «نؤكد أيضاً على الدور الهام للاخوة الجالية المصرية في الكويت».