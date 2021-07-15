شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة: الكويت تقف بجانب مصر فى مواجهة كافة التحديات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم على وقوف الكويت قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً بجانب الشقيقة مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها، مضيفاً «مصر هي القلب النابض للعالم العربى، ومتى ما تعافت تعافى العالم العربي بأجمعه»، وفق صحيفة القبس الكويتية.
وذكر الغانم، اليوم الخميس، أنه التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ونقل له رسالة من أمير البلاد و نائب الأمير ولي العهد، تجسد عمق وخصوصية العلاقة التاريخية بين البلدين، وتؤكد على استمرارها ودعم الكويت لمصر بكافة المجالات والقضايا.
وتابع الرئيس الغانم: «أشكر الإخوة فى مصر، وأوكد على عمق العلاقة الخاصة، ونشكرهم على الاعتناء بكل الكويتيين الموجودين في مصر، سواء طلبة أو غيرهم»، مضيفاً: «نؤكد أيضاً على الدور الهام للاخوة الجالية المصرية في الكويت».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.
من جانبه؛ نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مثمناً دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلمانى.