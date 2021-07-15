شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقبل الأضحية من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تقبل الأضحية من تارك الصلاة؟.. سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية فى مقطع فيديو أعادت بثه منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "القبول من عدمه أمر لله عز وجل، لكن إذا فعلها صحت، فهناك فرق بين الصحة والقبول".

وتابع ممدوح: "لو واحد صلى ودماغه لم تحضر في الصلاة هل الصلاة صحيحة .. قد تكون صحيحة لكن هل قبلها الله.. لا نعلم، فهناك فرق بين الصحة وبين القبول، والنبى صلى الله عليه وسلم قال:" من فاتته صلاة العصر فقط حبط عمله"، لذلك انظر كم من أعمال طيبة تفعلها وقد لا يقبلها الله بسبب تركك الصلاة".

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت عدد من آداب الأضحية كما يلى:

1. تأكد من سلامتها.

2. استقبل القِبلة.

3. أضجعها على جنبها.

4. سَمِّ الله وكبرْه.

5. ترفَّقْ عند ذبحها.

6. لا تَجُرَّها من موضع لآخر.

7. لا تظهرْ لها آلةَ الذبح.

8. لا تذبحْها بحضرة أضحية أخرى.

9. تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

10. التزم بالأماكن المخصصة للذبح.

11. لا تعطِ للجزَّار أُجرته منها.

12. لا تترك مخلفاتها في الشوارع

13. لا تلوِّثْ بدنك وثيابك بالدماء.