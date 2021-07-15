شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين الرى والخارجية لمناقشة برنامج أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط مع السفير أحمد بكر مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل وممثلة البعثة الدبلوماسية بجنيف المستشارة ياسمين موسي وممثل وفد مصر الدائم بنيويورك و المستشار أحمد المحص بحضور السفير رفيق خليل مستشار الوزير للتواصل السياسي وأعضاء السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه.
أوضحت سيد أنه تم التشاور حول برنامج الاجتماع رفيع المستوي المقرر تنظيمه بإسبوع القاهرة للمياه، وتحديد الدول المشاركة وصياغة الرسائل المطروحة والتي تعبر عن التحديات التي تواجه الدول التي تعاني من ندرة المياه لتضمينها في وثيقة الأمم المتحدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الاعداد للنسخة الرابعة من الاسبوع ، والذي تنظمة وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوحية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودوليا.