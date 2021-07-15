شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين الرى والخارجية لمناقشة برنامج أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط مع السفير أحمد بكر مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل وممثلة البعثة الدبلوماسية بجنيف المستشارة ياسمين موسي وممثل وفد مصر الدائم بنيويورك و المستشار أحمد المحص بحضور السفير رفيق خليل مستشار الوزير للتواصل السياسي وأعضاء السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه.

أوضحت سيد أنه تم التشاور حول برنامج الاجتماع رفيع المستوي المقرر تنظيمه بإسبوع القاهرة للمياه، وتحديد الدول المشاركة وصياغة الرسائل المطروحة والتي تعبر عن التحديات التي تواجه الدول التي تعاني من ندرة المياه لتضمينها في وثيقة الأمم المتحدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ويعد القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الله ، مشيراً إلى أن أسبوع القاهرة للمياه 2021 يأتى تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقه منه ، حتي أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط ، ويأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الإقتصادية والمستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الاعداد للنسخة الرابعة من الاسبوع ، والذي تنظمة وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوحية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودوليا.