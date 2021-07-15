شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة نتيجة كسر مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (حدائق الأهرام _ الرماية _ الاستثمارى- إسكان الشباب) نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 1000 مم أمام بوابة 3 حدائق الأهرام.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح.

وتتأسف الشركة عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.