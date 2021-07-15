شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة نتيجة كسر مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (حدائق الاهرام - الرماية - الاستثمارى- اسكان الشباب) نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 1000مم امام بوابه 3 حدائق الاهرام. وأوضحت الشركة أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح. وإذ تأسف الشركة عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.