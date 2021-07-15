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تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل قيد أو ملكية السيارات

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لجميع السائقين كيفية نقل قيد أو ملكية السيارات، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، ومن تلك الشروط..

- الدخول على بوابة المرور.

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم شهادة براءة الذمة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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