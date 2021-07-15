شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل قيد أو ملكية السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لجميع السائقين كيفية نقل قيد أو ملكية السيارات، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، ومن تلك الشروط.. - الدخول على بوابة المرور. - تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى). - تقديم السند القانوني الناقل للملكية. - تقديم شهادة براءة الذمة. - شهادة المخالفات. - تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة . - فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة. - فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.