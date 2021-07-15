ضبط مسؤولين عن إدارة شركات تنتج مستلزمات زراعية مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من مديري شركات تعمل في تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد مجهولة المصنع.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتي المنوفية والبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (2 شركة تعمل فى مجال المستلزمات الزراعية) والمديرين المسئولين عنهما بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 220 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول – 5381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول).

كما أمكن ضبط (شركة – 3 مخازن) والمديرين المسئولين عنها بنطاق محافظة البحيرة ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493.6 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول - 381عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول).