الـ"بولي بروبلين" كلمة السر.. كيف بدأ جحيم برج ميدان الساعة فجرًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الثانية إلا الربع صباح الخميس كان أهالي ميدان الساعة بالطالبية على موعد مع حدث جلل لم يشهدوا مثله من قبل. ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة كانت تنذر بوقوع كارثة إلا أن ملحمة بطولية لرجال الإطفاء حالت دون ذلك.

بلاغ ورد إلى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بنشوب حريق في محال تجارية أسفل برج سكني بميدان الساعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ15 سيارة إطفاء مدعومة بخزاني مياه استراتيجيين سعة 35 طنا الأول من القاهرة والثاني من القليوبية.

انتقل مدير الحماية إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء السعيد والمقدم هيثم فؤاد وملازم أول باسم إيهاب.

تبين بالفحص أن البرج مكون من (أرضي + 12 طابقا) ملك "مصطفى. س." 31 سنة. كما يضم البرج معرضا للسجاد على مساحة 250 مترًا، أما الدور الأرضي يضم محل صغير تابع للمعرض ومحل سوبر ماركت ولعب أطفال وآخر يجوارهما محلين لبيع الهواتف والأدوات المنزلية.

بدأ الحريق في أحد المحال الصغيرة بالطابق الأرضي وامتد إلى معرض السجاد على مساحة 250 مترا (بمثابة مخزن).

أسفر الحريق عن تفحم المعرض الأساسي ومحل تابع له بالأسفل بالإضافة إلى محل لبيع لعب الأطفال وسوبر ماركت مجاور فيما تم منع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية ومحل هواتف وآخر للأدوات المنزلية دون خسائر في الأرواح.

تضاربت الأقوال حول شرارة البدء للحري، شهود عيان حضروا اللحظات الاولى للحريق أفادوا باندلاع النيران بالسوبر ماركت وأخرون رجحوا نشوبها بمعرض السجاد أولا.

استغرق الأمر نحو 3 ساعات للسيطرة على الحريق بسبب المادة الأساسية لتصنيع السجاد "بولي بروبلين" التي تتحلل بفعل الحرارة وتتحول إلى مادة بترولية.