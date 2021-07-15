انتقاما من والدته.. ربة منزل تقتل طفلًا وتدفنه في بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة مقتل طفل، وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بغياب (نجله، سن 6) عقب خروجه للهو أمام مسكنهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها "ربة منزل" لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل، فعقدت العزم على التخلص من نجلها انتقاماً منها.

وفي سبيل ذلك قامت باستدراج الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها، وفور دلوفه تعدت عليه بسلاح أبيض"سكين " مما أدى لوفاته، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة، فقاما بالاشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن مكان الجثة والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.