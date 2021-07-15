تهريب آثار وبضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ على مدار 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

واثمرت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع - مستحضرات تجميل، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار، تم ضبط عدد 2 قضية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 20 قضية.

ونجحت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية، في ضبط 1380 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 189 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.