سيف وكمية كبيرة من الماس.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي ، في إحباط محاولتي تهريب الأولى لراكبة أجنبية من أصل عربي أخفت كمية كبيرة من فصوص الألماس على جسدها، وذلك فور وصولها من الإمارات، والثانية لراكب بحوزته سيف محظور دخوله أو حيازته، وذلك أثناء وصوله من قطر، وقامت السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإماراتية، والقادمة من دبي، استوقف أحمد الجوادي رئيس القسم بالجمارك إحدى الراكبات، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتفتيش حقيبتها علي جهاز الفحص بالأشعة لم يوجد شئ مخالف، لاحظ أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، ارتباك الراكبة ومحاولتها الخروج بسرعة بافتعال مشاكل مع زملاؤه، عرض الأمر على أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك، والذي كلف هبه الشبراوي مأمورة الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيًا، مما أسفر عن ضبط لفتين مخبأتين في جسد الراكبة، وبفتح اللفافتين عثر علي ١٣٥ كيس شفاف صغير بداخل كل واحد كمية من فصوص الألماس بيضاء اللون مختلفة الأحجام والأشكال بوزن حوالي ١٨٠ جرام.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية، والقادمة من الدوحة، استوقف محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة ، تلاحظ لمحمود شحاته مأمور الجمرك وجود ما يشتبه ان يكون سيف كبير، قام وتم تكليف عماد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، مما أسفر عن ضبط سيف كبير، وبعرض الأمر علي إدارة شرطة المفرقعات بالمطار كانت تأشيرة المقدم ميشيل نبيل ، أن السيف ذو نصل معدني حاد محظور طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

أمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبة والراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.​