ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، أخفاها راكب قادم من إيطاليا داخل جيوب سحرية في حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة الخطوط العربية، والقادمة من برماجوا، أشتبه أحمد عجمى رئيس القسم في راكب مصري قادم من إيطاليا، حاول الخروج وسط الزحام، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه محمد عبدالوهاب مأمور الجمرك، والذي أفاد بوجود عدد من شرائط الدواء والعبوات الزجاجية داخل الحقائب، وبالعرض على مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتفتيشه ذاتيا، ضمت عبدالقوى عزوز مأمور الجمرك تحت إشراف ايهاب عميرة المشرف على صالة الوصول، تبين وجود ٥ علب بكل منها ٦ شرائط بكل شريط ١٠ اقراص ، بإجمالي ٣٠٠ قرص contramale 200m ، وعدد ٩ زجاجات سائله مرقوم عليها contramal 100mg مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​