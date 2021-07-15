شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخراج بدل تالف رخص القيادة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​​توجد مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها ​​​​استخراج بدل تالف رخصة المركبة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية بدون الذهاب إلى وحدات التراخيص، ويجب الانتباه لشروط لاستخراج بدل تالف رخص السيارات و منها:

-الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط التالى https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

-أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل

وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

-المستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل .​

-تقديم الرخصة التالفة .

-شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".​​