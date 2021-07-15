شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق تجديد رخصة القيادة والسيارات من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الإجراءات التى يمكن من خلالها تجديد رخص السيارات، لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

-الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى:

-لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط و الأحكام​ التالية ​

-يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

-يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

-يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

-لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​​.

-عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

-إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

-المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

-شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​