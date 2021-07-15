شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن شوارع النيل ونراد والجيزة 8 ساعات مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) بالجيزة، مساء اليوم الخميس، انقطاع مياه الشرب لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة .

وأكدت محافظة الجيزة أن سبب الانقطاع هو قيام شركة المياه باتمام ربط خط 600 مم الجديد الذى تم تغيرة ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي .

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة، كما وجه رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.