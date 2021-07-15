شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ارتفاع حرارة الجو من الغد حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 15 يوليو 2021 إلى الثلاثاء المقبل

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى :

- اعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو إلى الأحد 18 يوليو ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء .

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

- تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.