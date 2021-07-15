أخبار مصر

الأرصاد تحذر: ارتفاع حرارة الجو من الغد حتى الأحد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ارتفاع حرارة الجو من الغد حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 15 يوليو  2021 إلى الثلاثاء المقبل

 

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى : 

 

- اعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو إلى الأحد 18 يوليو ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

 

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء . 

 

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

 

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

 

- تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا