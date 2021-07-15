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آخر فرصة للشراء.. تعرف على أسعار الأضاحى بسوق أوسيم فى الجيزة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - جولة بسوق المناشى للماشية بأوسيم، بمحافظة الجيزة، أجراها الخليج 365، للوقوف على أسعار الماشية والضأن، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد التجار فى السوق ، أن سعر الكيلو القائم للأبقار والعجول من 54 حتى 60 جنيه، والجاموسى يبدأ من 40 جنيه للكيلو القائم للذكور، أما الأغنام أعلى سعر بـ60 للكيلو القائم، والماعز بـ70 جنيها.

 

ويوجد بالسوق وحدة بيطرية تقوم بالكشف على الأضحية قبل خروجها، كذلك تدير الميزان الخاص بالسوق، أما مصاريف النقل فيتحملها المشترى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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