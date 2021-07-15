وقف جانبهم الأهالي.. الحماية المدنية تُسيطر على حريق عقار الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق هائل نشب داخل محل تجاري امتد للطابق الثاني بعقار بمنطقة ميدان الساعة بشارع الثلاثيني فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل اشتعال النيران أسفل عقار أسفرت عن حريق معرض سجاد بالطابق الأرضي والأول مرتفع بالعقار، وامتدت النيران لسوبر ماركت ومحل ملابس في ذات العقار.

وحاولت وحدات الدفاع المدني السيطرة على آلسنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الحريق نشب في عقار مكون من ١٣ طابق.

وشرحت التحريات أن الحريق شب في المحلات التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي والأول، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى واجهة الطابق الثاني.

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لإخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محلات تجارية اسفله، وذلك بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية أسفل عقار في الطالبية.

وتدخل أهالي المنطقة مستخدمين عبوات بلاستيكية وتعبئتها بالمياه لمساعدة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.