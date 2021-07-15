وزير الري يصل الكونغو الديمقراطية لافتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة كينشاسا في مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو الديموقراطية الشقيقة، وكان في استقباله لدي وصوله السيدة/ ايف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو، وعدد من كبار المسئولين بحكومة الكونغو.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة الكونغو الشقيقة.

ومن جانبها عبرت السيدة/ ماسودى عن سعادتها بزيارة الدكتور عبدالعاطي، والتي تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة لعمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه ، كما سيلتقي الدكتور عبدالعاطي بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة الكونغو الديموقراطية، وسيتم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو الديمقراطية والذى يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.