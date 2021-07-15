شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 15 يوليو إلى الأحد 18 يوليو 2021.

وقالت الهيئة، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب اليلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن البلاد تشهد أيضا، ارتفاع في نسبة الرطوبة مات يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 ـ 4 درجات، لافتة إلى ان التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى ظهور الشبورة المائي الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.