شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد فى المقدمة بـ8,1 مليار جنيه.. اعرف تكلفة الخطة الاستثمارية لكل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى أقاليم الصعيد والتى تضم محافظات "بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر" بالنصيب الأكبر فى الخطة الاستثمارية المعتمدة للمحافظات خلال العام المالى 2021/2022، والتى تبلغ 19.8 مليار جنيه، فيما تحظى محافظات الصعيد وحدها بـ 8,1 مليار جنيه فى الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات بها وإحداث أكبر أثر ممكن فى تسهيل حياة المواطنين.

”الخليج 365” يوضح الاعتمادات الخاصة بكل محافظة فى الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 كما يلى:

8,1 مليار جنيه لأقاليم الصعيد وتضم محافظات: "بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر"

4,3 مليار لإقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية".

2,2 مليار جنيه لإقليم الإسكندرية ويضم محافظات "الإسكندرية والبحيرة ومطروح".

2,6 مليار جنيه إاقليم الدلتا ويضم محافظات "المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية"

636 مليون جنيه لإقليم سيناء ويضم محافظتى "شمال وجنوب سيناء"

2,1 مليار جنيه لإقليم القناة ويضم محافظات "بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية".

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أن خطة عام 2021/2022 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية ، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.