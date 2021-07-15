شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تتعامد اليوم على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستشهد سماء مكة المكرمة اليوم الخميس الخامس من ذى الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021 التعامد الثانى للشمس والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن التعامد الثانى يحدث وقت أذان الظهر فى المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس على ارتفاع حوالى 90 درجة عند الساعة (9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش) مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهه جنوباً إلى خط الاستواء، وستتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التى سيختفى ظلها تماماً.

وتتعامد الشمس على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذى يؤدى إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مدارى السرطان شمالاً والجدى جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة، لذلك فإن كل المناطق الواقعة فى خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً ترصد هذا الحدث مرتين فى السنة، ولكن فى أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان.

وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس فى حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة فى علم الهندسة، وهى تدل على كروية كوكبنا. إضافة لذلك تستخدام هذه الظاهرة الفلكية فى معرفة اتجاه القبلة خاصة فى المناطق البعيدة عن مدينة مكة فى الدول العربية والإسلامية وكافة المناطق التى تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أى نوع مثبتة بشكل عمودى وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة.

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة فى شهر مايو الماضى، أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة فى مايو العام المقبل 2022.