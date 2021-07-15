السياحة تكشف أعداد طلبات الحجوزات على المقاصد المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنها تتوقع أن تستقبل مصر طلبات حجوزات من وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات، بأعداد تتراوح بين 300 إلى 400 ألف سائح روسي شهريا، قائلة :"العدد رائع ونتمنى زيادته قريباً".

وأكدت شلبي لمصراوي، أن الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال هذه الأعداد بكميات كبيرة، لافتة إلى أن وزارة السياحة توقعت بأن يتم رفع الحظر الروسي على المنتجعات المصرية، فوجهت المنشآت السياحية والفندقية منذ فترة بمراجعة إجراءاتها ويتم اعتمادها للعمل.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، مرسوماً برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية، بعد انقطاع دام 6 سنوات.

وشددت نائب وزير السياحة، على عدم عمل أي منشأة أو فندق إلا بعد الحصول على الشهادة الصحية من وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، بجانب مراجعة إجراءات النقل البري والبحري، للاستعداد لاستقبال السياحة الروسية في أي وقت، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية منشورة ومعلومة للجميع منذ عام.

ودعت نائب وزير السياحة، وكلاء السفر ومنظمي الرحلات إلى العمل مع مصر والتقدم لوزارة السياحة والآثار، للحصول على كافة المعلومات بخصوص الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت السياحية والفندقية لإطلاع السائح الروسي عليها.

وأشارت شلبي، إلى وجود أفلام دعائية وترويجية تم إنتاجها على مدى العام الماضي، ونرحب بعرضها على الميديا الروسية لتعريف الجهات الرسمية المسؤولة السائح بهذه الإجراءات والترحيب به في أي وقت.وأكدت أن السياحة الروسية تأتي لمصر منذ فترة عن طريق القاهرة، ولديهم علم ودراية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة، ومصر لم تكن بعيدة عن استقبال الروس بالرغم من توقف الطيران المباشر إلا أن الإجراءات كلها معروفة ومعلومة للجانب الروسي.

ورحبت شلبي، بأي تعاون أو تبادل لاتفاقات مع الجانب الرسمي الروسي لتسهيل الإجراءات أو تطبيق طلبات الجانب الروسي يرى تطبيقها في مصر، متابعة:"أهلا بالسياحة الروسية في المنتجعات السياحية المصرية".

جدير بالذكر، أن حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل في 2015، بعد سقوط طائرة الركاب "ايرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، خلال رحلتها الجوية رقم "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.