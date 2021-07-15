شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: لازم أبناء اليونانيين والقبارصة المصريين يشوفوا قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، أنه كان لزاما على أبناء الجيل الثانى والثالث من اليونانيين والقبارصة المصريين، مشاهدة قناة السويس وزيارة محافظة الإسماعيلية، التى عاش فيها أجدادهم، ومعرفة دورهم الوطنى عندما رفضوا ترك عملهم فى القناة عند تأميمها.





ونشرت السفيرة، عبر حسابها على فيس بوك، صورا من الزيارة، صحبتها بالقول: "كان لازم أبناء الجيل الثانى والثالث من اليونانيين والقبارصة المصريين، يشوفوا قناة السويس ويزوروا محافظة الإسماعيلية اللى أجدادهم كانوا عايشين فيها، واللى محدش يقدر ينكر دورهم الوطنى لما رفضوا يسيبوا شغلهم فى القناة عند تأميمها".





وتابعت وزيرة الهجرة: "إنما كمان كانوا لازم يسمعوا من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، ازاى مصر أدارت أزمة السفينة العالقة بكل نجاح، فى الوقت اللى كان الآخرين بيتشككوا فى قدرتها وفى عزيمه رجالتها.. مصر ما يتخافش عليها".





ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأربعاء، زيارة للوفد الشبابى المصرى واليونانى والقبرصى فى إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. Nostos" إلى هيئة قناة السويس بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و دينيس أيريك آدم الراعى الرسمي، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، للتعرف على طبيعة سير العمل فى القناة ومشاهدة قناة السويس الجديدة ومشاريع التنمية المحيطة بها.





كان فى استقبال السفيرة نبيلة مكرم والوفد الشبابى، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة وبحضور عدد من قيادات الهيئة ووزارة الهيئة وممثلى عدد من وسائل الإعلام، وتعد الزيارة نتاجا للتعاون المشترك بين هيئة قناة السويس، ووزارة الهجرة.



















