شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق.. اعرف استعدادات محافظة القاهرة لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال الهيئة أو عمال الشركات العاملة بالقاهرة مع تكثيف العمل الليلى.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد التى ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية.

وأكد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن الهيئة رفعت مستوى النظافة بالمقابر لاستقبال أهالى العاصمة، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت خطة مختلفة عن كل عام لاستقبال المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية ومراجعة جميع الولاعات والتأكد من إغلاقها ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز علي المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.

وأشار رئيس هيئة النظافة، إلى أنه تم تخصيص 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.