سفير بريطانيا: شربت من مياه النيل.. وسياح إنجلترا سيعودون لمصر بالآلاف بعد كورونا

القاهرة - سامية سيد - قال السفير البريطاني في القاهرة جيفرى آدامز: "أتواجد في مصر منذ 98 وإن هناك أشياء لا يمكن أن تتغير في مصر منها الشخصية المصرية وضيافة الشعب المصرى وكرمه وخفة دمه، وسعيد جدا لأنه منذ وصولى كسفير كانت هناك فرصة لإعادة النظر فى الإجراءات في مجال أمن الطيران وفتح المجال لاستئناف الرحلات المباشرة بين لندن وشرم الشيخ، ومتأكد أن بعد كورونا السياح البريطانيين سيعودون إلى مصر بالآلاف.

وأضاف، خلال حوار خاص ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: زيارة الرئيس السيسي إلى لندن في يناير 2020 كانت ناجحة، والرئيس ألقى محاضرة حول الاستثمارات في إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقى، وزار قصر بريكندهام واجتمع برئيس الوزراء، وكان الاجتماع ناجحا فى كل المجالات واتفقا على زيادة وتعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات، وكنت متواجدا في هذا الاجتماع الذى كان أساس تعزيز العلاقات بين القاهرة ولندن، وكل المجالات مهمة ولا أريد أن أقول إن التجارة أهم من الدفاع أو مكافحة الإرهاب أهم من الاتنين فكل المجالات مهمة والأولوية هي تعزيز كل المجالات وزيادة التجارة في كل المجالات بلا استثناء.