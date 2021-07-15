شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا: شربت من مياه النيل.. وسياح إنجلترا سيعودون لمصر بالآلاف بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال حوار خاص ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: زيارة الرئيس السيسي إلى لندن في يناير 2020 كانت ناجحة، والرئيس ألقى محاضرة حول الاستثمارات في إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقى، وزار قصر بريكندهام واجتمع برئيس الوزراء، وكان الاجتماع ناجحا فى كل المجالات واتفقا على زيادة وتعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات، وكنت متواجدا في هذا الاجتماع الذى كان أساس تعزيز العلاقات بين القاهرة ولندن، وكل المجالات مهمة ولا أريد أن أقول إن التجارة أهم من الدفاع أو مكافحة الإرهاب أهم من الاتنين فكل المجالات مهمة والأولوية هي تعزيز كل المجالات وزيادة التجارة في كل المجالات بلا استثناء.
وأكد أنه رأى السيدة جيهان السادات مرة أو مرتين وهى كانت معروفة باهتمامها بالمؤسسات الخيرية، وهذا كان سبب العلاقة بين والدتى والسيدة جيهان السادات، وكان لدى فرصة للالتقاء بها وكانت شخصية محترمة فى بريطانيا وذهبت لتقديم واجب العزاء لأسرتها.
وأكمل: لدينا احترام كبير لمجموعة الوزراء الذين يعملون بجدية لصالح مصر ونحترمهم، وأحاول أن أقرأ كل الجرائد والمجلات ومؤمن بحرية الصحافة، وحتى الآن لا نعرف ما هية القرار الذى سيصدره مجلس الأمن حول سد النهضة، وما أنا متأكد منه هو استمرار المشاورات.