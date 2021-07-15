اليوم.. محاكمة متهم التقط صورا ذات طبيعة جنسية لسيدة في مول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة شخص بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لإحدى السيدات وتصويرها من الخلف على نحو يخدش حياءها.

وكشفت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين "أحمد. ح" وزوجته مع أحد الأشخاص داخل مول في مصر الجديدة، بدائرة قسم النزهة، بعدما شكت الزوجة في قيام المتهم بتتبعها وتصويرها من الخلف على نحو يخدش الحياء.

وطلب الزوجان أفراد الأمن بالمول، وعند تصفح هاتف المدعى عليه، تبين تصويره المجني عليها وأخريات صورا ذات منفعة جنسية.

وحرر الزوجان محضرا بقسم شرطة النزهة، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أنه سبق ضبط موظف بمطار القاهرة بذات التهمة لتصويره المجني عليها ياسمين بشاي "فتاة المطار"، وعاقبته محكمة جنح الزهة بالحبس 3 سنوات مع تغريمه 20 ألف جنيه.