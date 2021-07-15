تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" -جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مستقلين سيارة " قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم (عدد كبير من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – 4هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم