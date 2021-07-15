السياحة: سفراء أوروبا ينشرون 20 فيلماً ترويجيا لمصر على وسائل التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تحت عنوان " مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي" نشر سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أكثر من 20 فيلماً قصيراً للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم (فيسبوك- انستجرام- تويتر- يوتيوب).

وبحسب بيان اليوم، كان سفراء الاتحاد الأوروبي، قاموا بتصوير هذه الأفلام في الأماكن الأثرية والسياحية المفضلة إليهم والأحب إلى قلوبهم يروون خلالها تجاربهم وذكرياتهم في هذه الأماكن، معربين عن سبب إعجابهم وارتباطهم بها.

وتتقدم وزارة السياحة والآثار بالشكر على هذه المبادرة التي قام بها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أصدقاء وزارة السياحة والآثار، للترويج السياحي للمقصد المصري، كما ستقوم الوزارة بنشر هذه الأفلام تباعا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة والزيارات التي قام بها السادة السفراء لعدد من الوجهات السياحية والأثرية المصرية تمت بالتنسيق الكامل بين الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية.

رابط الكتروني للأفلام المشار إليها. اضغط هنا