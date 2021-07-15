"الوطنية للإعلام": تعاون إعلامي بين مصر والعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد صباح علال زاير نائب مدير عام شبكة الإعلام العراقي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامي ، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين ، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانبين المهنى والاقتصادى معا .

وأكد زين على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل مع الجانب العراقي لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجى والتدريب والإنتاج المشترك.

كما اقترح زين خلال اللقاء عمل انتاج مشترك لمسلسل اذاعى درامي خاصة أن هناك تجربة إنتاج ناجحة مع الجانب العراقي فى برنامج بيت للكل الذى حظي بإعجاب ومتابعه الملايين في الوطن العربي.

كما تطابقت وجهات نظر الجانبين فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.