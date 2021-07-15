شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: الإقبال على العلاج ارتفع إلى 3 آلاف مريض شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان في وزارة الصحة، إنه على مدار الـ6 أشهر الماضية استقبلنا 63 ألفا من طالبى العلاج من الإدمان بشكل عام، وخلال الشهرين الماضيين تقدم إلينا ما يقرب من 6 آلاف موظف، وفى العادى كان يتقدم إلينا 200 طلب في الشهر وارتفع إلى 3 آلاف في الشهر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: اعتبر هذا أنه ظاهرة جيدة وأن الدولة أعطت مهلة 6 أشهر لكى يقوم المواطن بإصلاح المشكلة بعد تصديق الرئيس على القانون، والفترة الحالية هي دعوة للعلاج، وأكثر أنواع مشاكل الإدمان بين الموظفين رقم واحد الحشيش و2 الهيروين والترامادول، وهى من ضمن المخدرات المنتشرة بشكل كبير بين المدمنين، ومن يأتينا لابد أن يكون على ثقة في أن العلاج يتم في سرية تامة.