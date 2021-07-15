وزيرة التضامن: بناء الإنسان أولوية كبيرة جدا لدى الرئيس السيسى والدولة

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القاهرة - سامية سيد - وزيرة التضامن: بناء الإنسان والأسرة يستدعى أن كل واحد يشمر أيده وينزل معانا

وزيرة التضامن: الدولة بنت جسورا من الثقة مع المجتمع أكثر مما كان في السابق

وزيرة التضامن: بناء بلدنا شرف كبير ما بعده شرف

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة تنفق مئات المليارات على البنية التحتية ولكن يبقى الإنسان هو الأساس في كل شيء كونه هو الذى يستطيع تشغيلها والاستفادة منها والحفاظ عليها، وتابعت: "بناء الإنسان أولوية كبيرة جداً لدى الرئيس السيسى والدولة".

وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تستعد بحقيبة توعية مكثفة على كافة القرى المصرية من أجل رفع الوعى ومعرفة المشاكل التي تعانى منها كل قرية على حدة، لمعالجة هذه الأمور بشكل عاجل، مشددة على أن ذلك يتم من خلال التنسيق مع المحافظات واللجان التي تدفع بها الوزارة.

وشددت وزيرة التضامن، على أن الدولة تولى أهمية قصوى من أجل الاستثمار في البشر وبناء الإنسان والأسرة، كون القوة الناعمة لمصر التي تشكل السلوك على مستوى المجتمعات المحلية، وتابعت: "المجتمع يجب أن يشارك في بناء الإنسان والأسرة.. لازم يشمر أيده وينزل معانا".

وأكدت نيفين القباج، أن الدولة أصبحت شديدة الشفافية مع نفسها.. لا نقول إن الدنيا جميلة بل نعترف بالمشكلة ونعمل على حل هذه المشكلات من خلال رفع الوعى لمواجهة المشكلات المجتمعية، مثل ختان الإناث والزواج المبكر وغيرهما، وتابعت: "الدولة بنت جسورا من الثقة مع المجتمع والآن أصبح المجتمع لدية ثقة كبيرة في الدولة أكثر مما كان قبل ذلك".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بدراسة كافة المشاكل التي تعانى منها القرى المصرية والاهتمام بها والعمل على توفير البنية التحتية والاستثمار في البشر، وتابعت: "إحنا داخلين في قلب البيوت وده شيء راقى لأننا نريد أن نعطى الإنسان حقه.. مرحلة البناء بدأت ولن نرتد للخلف، مضيفة: "البعض قد يقول مال الوزارة بالصحة الإنجابية.. نقول نحن لا نعمل بمفردنا بل نعمل مع المجتمع المدنى من أجل بناء بلدنا، وهذا شرف كبير ما بعده شرف.. وبدأنا الطريق الصعب ومستمرون من أجل مستقبل أفضل للمصريين".