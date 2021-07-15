شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: نسعى لزيادة نسبة العمران من 7% لـ14% من مساحة مصر عبر المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أهمية مدن الجيل الرابع التي تنشئها الدولة خلال الفترة الراهنة، موضحا أن العمران في مصر تكدس بالأنشطة والسكان، وأصبح لا يؤدى بدوره، وأصبحنا نجد زحاما مروريا وتلوثا لأنه وصل لمرحلة التشبع ولا يستطيع أن يستوعب الزيادة السكانية الحالية.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن مصر تشهد زيادة سكانية سنويا ما بين 2 إلى 2,5 مليون نسمة سنويا، أي أنه خلال 5 سنوات سنزيد من 10 إلى 10 ونصف مليون نسمة، وهو ما يستدعى ضرورة الخروج من الوادى الضيق، حيث إن مساحة العمران في مصر 7%، ونسعى إلى أن تصل إلى 14%.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوصول لتلك النسبة يتم من خلال شبكة تجمعات عمرانية جديدة تكون بعيدة عن الوادى والدلتا، ونقوم بعمل شبكة من الطرق، موضحا أن المدينة الذكية هى التي تستخدم التقنيات التكنولوجيا في إدارة المدينة.